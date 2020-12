Série D: times goianos são maioria nos confrontos das oitavas de final

O funil está cada vez mais estreito. Daqueles 68 times que começaram a Série D, seguem vivos apenas 16. A rodada do final de semana definiu quem segue sonhando por uma das quatro vagas à Série C de 2021. Os confrontos do mata-mata ocorrerão de 20 a 27 de dezembro, mas as datas e locais específicos ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Depois de dois empates por 1 a 1, o Juventude Samas-MA assegurou a vaga após vencer o Bragantino-PA nos pênaltis por 4 a 3. O adversário nas oitavas será o Floresta-CE que passou pelo Itabaiana-SE, depois de vencer em casa por 2 a 1 e empatar fora em 2 a 2.

O Galvez-AC, depois de ficar no 0 a 0 em casa com o River do Piauí, venceu fora por 1 a 0 e se classificou. No mata-mata o time acreano vai encarar o América-RN, que havia perdido para o Coruripe-AL fora de casa por 1 a 0, mas em Natal avançou com folga, depois de aplicar uma goleada de 5 a 0 no adversário.

Com a vitória de 4 a 0 em cima do Vitória da Conquista, o Carcará está nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro. Na próxima fase o Tricolor irá enfrentar o Altos/PI.

O Salgueiro-PE reverteu a derrota por 4 a 3 fora de casa com uma goleada por 4 a 0 sobre o Vitória da Conquista-BA. O Time pega o Altos do Piauí, que passou pelo Rio Branco-AC com duas vitórias - por 2 a 0 fora de casa, e depois 3 a 1. O Globo-RN ganhou em casa do ABC-RN por 2 a 1 e administrou a vantagem em Natal para avançar com um empate em 1 a 1. A equipe potiguar enfrenta o Fast-AM, que se classificou ao vencer o Moto Club-MA nos pênaltis, por 6 a 5. O duelo entre Fast-AM e Moto Club-AM teve transmissão ao vivo, neste domingo (13), na TV Brasil.

O único time gaúcho ainda vivo na Série D é o São Luiz-RS. Depois do 1 a 1 com a Cabofriense-RJ fora de casa, a equipe venceu em casa por 2 a 0 e avançou para pegar a Aparecidense-GO, classificada com um empate e uma vitória no duelo contra o Tupynambás.

A Ferroviária-SP ficou pelo caminho ao perder para o Marcílio Dias-SC, em Santa Catarina, por 2 a 1. Agora o Marcílio-SC pega o Goianésia-GO, classificada no duelo do Centro-Oeste brasileiro contra o Gama-DF.

O Caxias-RS havia vencido em casa o Mirassol-SP por 1 a 0, mas perdeu também por 1 a 0 em São Paulo, e na definição por pênaltis deu Mirassol por 3 a 0. A equipe paulista vai pegar o Brasiliense--DF, dono da melhor campanha do torneio até o momento, com 37 pontos. Na segunda fase da Série D, o time do Distrito Federal eliminou o Real Noroeste-ES com um empate (1 a 1) e uma goleada por 3 a 0. O último duelo das oitavas terá o Goiânia-GO - classificado após empatar com o Atlético da Bahia em 1 a 1 e depois vencê-lo 3 a 2, e o Novorizontino-SP, que avançou após eliminar o FC Cascavel-PR: primiero perdeu por 1 a 0, mas no jogo seguinte selou a classificação com vitória por 3 a 0.

Nas oitavas de final do Brasileirão Série D, o Brasiliense Futebol Clube irá enfrentar a equipe do Mirassol-SP. As datas e horários ainda não foram definidos pela CBF. O Jacaré decide a vaga mais uma vez em casa, por ter feito a melhor campanha da primeira fase.

As oitavas de final seguem utilizando o mesmo regulamento da segunda fase, com as decisões ocorrendo em jogos de ida e volta. O não gol fora de casa não vale como critério de desempate.

O estado de Goiás é aquele que tem mais representantes (Aparecidense, Goiânia e Goianésia). São Paulo e Rio Grande do Norte têm dois times cada um: Novorizontino e Mirassol do lado dos paulistas, e Globo e América representam os potiguares.