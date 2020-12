Skate: circuito brasileiro de street marca volta das disputas no país

O STU Qualyfing Series, etapa única do circuito brasileiro de street - um dos estilos das provas olímpicas do skate - tem início na sexta-feira (11) e vai até domingo (13), em São Paulo. O torneio marca a volta das competições nacionais da modalidade desde o início da pandemia do novo coronavírus. As disputas ocorrerão sem presença de público e seguirão um protocolo de recomendações sanitárias, com restrição máxima de circulação de pessoas, testagem preventiva, uso obrigatório de máscara, distanciamento e sanitização do ambiente. O evento será transmitido ao vivo no site da STU.

O torneio reunirá 94 atletas, sendo 70 homens e 24 mulheres. No masculino, o principal nome é o de Lucas Rabelo, 19º do ranking mundial de skate street. Já na disputa na disputa feminina, uma as principais atrações será Virgínia Fortes Águas, décima do mundo. Ambos integram a seleção brasileira da modalidade.

Entre os homens, serão três fases. A primeira eliminatória terá baterias com nove atletas em cada. Os 24 mais bem classificados avançam de fase. Na semifinal, serão três baterias com oito skatistas. Os oito melhores vão à final. No feminino, as competidoras disputarão, em princípio, três baterias com oito skatistas. A decisão será entre as oito mais bem colocadas na fase anterior.

O street é um estilo de skate praticado com obstáculos de rua, como escadarias ou corrimões. O Brasil tem seis atletas entre os dez melhores do mundo no estilo. No masculino, Kelvin Hoefler é o quinto colocado. No feminino, metade do top 10 é de brasileiras. Pâmela Rosa encabeça a lista, seguida por Rayssa Leal. Letícia Bufoni aparece em quarto, Gabriela Mazetto em oitavo e Virgína Fortes Águas fecha a relação, em décimo lugar.

O circuito brasileiro de park - outra estilo na Olimpíada - teve apenas uma etapa, em janeiro. No park, a pista tem formato similar a de uma piscina, com paredes e elementos de rua. Os Jogos de Tóquio (Japão), no ano que vem, marcarão a estreia da modalidade no evento.