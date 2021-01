Athletico-PR e Atlético-GO vencem na rodada 33 da Série A

Quatro jogos abriram a rodada 33 do Campeonato Brasileiro, neste (31) á tarde. Em São Januário, no Rio , Vasco e Bahia empataram sem gols e seguem na luta para escapar da Zona do Rebaixamento da competição. Em Goiânia, o Atlético Goianiense superou o São Paulo por 2 a 1 e deixou o time do técnico Fernando Diniz cada vez mais distante da disputa do título. Na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará foi derrotado por 2 a 0 para o Athletico Paranaense. Já no Couto Pereira, Coritiba e Grêmio empataram em 1 a 1.

Furacão fez 2 a 0 no Ceará, com dois gols de Carlos Eduardo, e subiu na tabela. #VamosFuracão #CSCxCAP pic.twitter.com/GXrpnOBIdF — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 31, 2021

Vasco e Bahia fizeram o chamado de jogo de seis pontos, mas nenhum dos dois saiu vencedor e ocupam respectivamente o 14º e o 15º lugar da tabela, com 37 e 36 pontos. Os donos da casa tiveram um gol anulado feito por Catatau e ainda perderam o zagueiro Leandro Cástan. O capitão vascaíno foi expulso e vai desfalcar o Gigante da Colina na próxima (4) contra o Flamengo. Já o Bahia recebe o Fluminense em Salvador na quarta-feira.

📸 Rafael Ribeiro/Vasco#VascoDaGama pic.twitter.com/26t4LCtC0D — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 31, 2021

No Estádio Antônio Accioly, na capital de Goiás, O Atlético-GO chegou a terceira vitória consecutiva e está na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. No Tricolor Paulista, o cenário é totalmente oposto. O tIme do Morumbi não vence há sete jogo e vê o campeonato brasileiro cada vez mais longe.

ANOTA OS 45 PONTOS AÍ! O Dragão vai permanecer na Série 🅰️ e nós queremos muito muito mais! É ATLÉTICO CLUBE GOIANIENSE! 🤫🇹🇹🔥 #BRACG #RespeitaAsCores pic.twitter.com/36HTdtR9dQ — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) January 31, 2021

Fora de casa, o Furacão superou o Vozão com dois gols de Carlos Eduardo e chegou ao oitavo lugar na tabela. O Ceará voltou a jogar mal dentro dos seus ínios e vai tentar se reabilitar diante do Corinthians na Arena Neo Química, na capital paulista, na próxima (3).

💪🏽⚽🇪🇪 #CFCxGRE #VamosTricolor pic.twitter.com/0salH3EQB8 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 31, 2021

O Coritiba, que tenta escapar do descenso pra Série B, não passou de um empate com o Grêmio dentro da capital paranaense. O gol dos anfitriões foi do goleiro Wilson, que também defendeu uma penalidade. A equipe de Renato Portaluppi saiu na frente com Paulo Miranda, mas o Coxa alcançou o empate. Na vice-lanterna, os coritibanos estão com apenas 28 pontos, enquanto o Tricolor Gaúcho estacionou na posição com 52 pontos.