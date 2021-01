Atlético Mineiro vence Fortaleza e assume a vice-liderança

O Atlético Mineiro fez 2 a 0 no Fortaleza na tarde deste domingo (31). O jogo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi disputado no Estádio Mineirão. Com a vitória, o Galo chegou aos 60 pontos e assumiu provisoriamente a vice-liderança. O Flamengo, que tem 58 pontos, joga nesta segunda-feira (1 de fevereiro) contra o Sport em Recife. O próximo jogo do Atlético será na quarta (3) contra o Goiás fora de casa. O Fortaleza, que segue no Z-4, no 17º lugar com 35 pontos, volta a jogar na quinta (4) contra o Coritiba em casa.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO NO MINEIRÃO!!! GALO VENCE O FORTALEZA, POR 2 A 0, E SEGUE FIRME NA DISPUTA PELO TÍTULO DO BRASILEIRÃO!



⚽ Arana e Vargas marcaram os gols da vitória alvinegra!



Vamos, #Galo! #CAMxFOR 🏴🏳️ pic.twitter.com/79W6of009r — Atlético 😷 (@Atletico) January 31, 2021

Os gols da equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli foram marcados no segundo tempo pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana, aos 11, e pelo atacante chileno Eduardo Vargas, aos 21. Mas o placar poderia ter sido bem mais elástico. No primeiro tempo, os mineiros tiveram o domínio da partida. Quase marcaram aos cinco com Guilherme Arana. O meia Hyoran teve uma excelente chance aos 16. Aos 43, depois do escanteio, Réver tocou de cabeça para o meio da área e Vargas chutou. A bola desviou na zaga e foi para escanteio. Na cobrança, Sasha cabeceou para o chão obrigando o goleiro Felipe Alves a fazer um milagre.

Na etapa final, teve o gol de abertura do placar aos 11, com Guilherme Arana chegando por trás do marcador e concluindo com um chute forte no canto esquerdo do goleiro. O segundo gol veio de pênalti. Vargas bateu no canto direito, o goleiro defendeu. Mas o atacante chileno foi mais rápido no rebote e fez mais um para o time mineiro. Aos 29, o Fortaleza teve um pênalti. Na cobrança, o atacante Osvaldo bateu no canto direito e a bola bateu na trave e não entrou. O Galo ainda teve um gol anulado por impedimento pelo VAR.