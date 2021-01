Brasileirão: Grêmio e Flamengo fazem jogo atrasado em Porto Alegre

Grêmio e Flamengo entram em campo nesta -feira (28), às 20h (horário de Brasília), para cumprir jogo atrasado, válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho, sexto colocado na classificação geral, com 51 pontos, tenta se recuperar da derrota em casa, por 2 a 1, para o Internacional na última rodada da Série A, para subir ao G4, garantindo uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Do outro lado do campo, o Rubro-Negro carioca, quarto na classificação, com 55 pontos, também tropeçou no último jogo, contra o Athletico-PR, mas busca a vitória para seguir sonhando com o segundo título consecutivo do Brasileirão. A partida na Arena Grêmio, em Porto Alegre, será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Luíz Ferreira.

Finalista da Copa do Brasil, o Grêmio promete não se poupar nesta reta final da competição. O zagueiro Rodrigues deve substituir o lesionado Geromel e o técnico Renato Portaluppi deve optar por Maicon como titular logo no começo do jogo.

Já o Flamengo terá o retorno do atacante Bruno Henrique, após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Os cariocas estão confiantes na possibilidade de levantar a taça novamente.

“Faltando sete rodadas e com muita coisa pra acontecer, com confronto direto com o líder [Inter], com certeza a gente continua acreditando. Não podemos pensar nos outros, temos que ganhar nossas partidas”, avaliou o volante William Arão. O camisa cinco também revelou que está confortável em atuar improvisado como zagueiro. “Tenho treinado nessa posição, não é novidade”.