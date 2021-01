Corinthians vive surto de covid-19, com dez jogadores infectados

O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira (27) que dez jogadores de futebol testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19). De acordo com a nota do departamento médico, todos os infectados estão assintomáticos e já iniciaram o período de isolamento.

Entre os contaminados, estão Ramiro, Luan e Everaldo, que entraram em campo contra o RB Bragantino, na última segunda-feira (25), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que terminou com a derrota em casa do Timão por 2 a 0 . Os demais infectados são: Danilo Avelar, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira e Matheu Davó.

O Timão só volta a campo pelo Brasileiro no dia 17 de fevereiro, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Confira abaixo a nota divulgada pelo clube:

Informe do Departamento Médico

Após a realização de testes RT-PCR, testaram positivo para Covid-19: Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó.

Todos estão assintomáticos e já isolados para o período de quarentena, ou seja, já não participam do treino comandado pelo técnico Vagner Mancini na manhã desta quarta-feira (27).

Os dez atletas passarão por acompanhamento do Departamento Médico.