Finalista da Liberta, Santos duela com Botafogo em crise no Brasileiro

Finalista da Copa Libertadores da América, o Santos recebe o Botafogo, neste domingo (17), na Vila Belmiro, em partida válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em situação delicada, o Alvinegro carioca precisa vencer fora de casa para fugir da zona de rebaixamento (Z4). O duelo terá início às 16h (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e plantão de Bruno Mendes.

No momento, os alvinegros cariocas somam 23 pontos na tabela de classificação. Além disso, o Glorioso vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão: contra o Corinthians, Athletico-PR e Vasco. Outro aspecto que retrata a má campanha na competição, é o fato de o Botafogo ter sido o time que menos venceu até o momento: quatro êxitos em 29 jogos disputados.

Do outro lado, o Santos ocupa a nona posição na classificação geral, com 42 pontos, e luta para subir e conquistar uma vaga na Libertadores de 2021. Mas a vaga pode vir antes, se a equipe santista, comandada pelo técnico Cuca, vencer o Palmeias na final da Libertadores, no Maracanã, no dia 30 deste mês.

No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram no estádio Nilton Santos e o duelo não saiu do 0 a 0.

Demais partidas

Ainda neste domingo (17), também às 16h, o Athletico-PR recebe o líder São Paulo na Arena da Baixada, em Curitiba. Logo depois, às 18h15, o Atlético-MG encara o Atlético-GO no Mineirão, em Belo Horizonte.

Em seguida, às 20h30, serão mais dois confrontos no Brasileirão. O vice-líder Internacional recebe o Fortaleza no Beira Rio, em Porto Alegre; e o Ceará mede forças com o Bragantino no estádio Castelão, em Fortaleza.

A 30ª rodada prossegue na segunda-feira (18), quando o Goiás duela com o Flamengo, na Serrinha, em Goiânia (GO), às 20h. E termina apenas em 28 de janeiro, no confronto entre Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Na segunda (18), além de Flamengo e Goiás, haverá o clássico Dérbi: Palmeiras e Corinthians se enfrentam em jogo válido 28ª rodada, que precisou ser adiado por conta da equipe alviverde ter disputado as semifinais da Copa do Brasil. O jogo será realizado às 19h, no Allianz Parque, na capital paulista.