Premier League registra 36 novos casos do novo coronavírus

A Premier League informou nesta segunda-feira (11) que um total de 36 indivíduos testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) em duas rodadas de testes conduzidas na semana passada. Desde o início da nova temporada, 207 pessoas na divisão de elite do futebol inglês tiveram resultados positivos para covid-19 em 21 rodadas de testes.

A liga, que agora realiza testes duas vezes por semana, não revelou os nomes das pessoas com resultado positivo, mas disse que ficarão isoladas por 10 dias.

Mais cedo, o jogo do Aston Villa com o Tottenham Hotspur marcado para quarta-feira (13) foi adiado depois que o clube de Midlands pediu à liga para remarcar o confronto porque vários jogadores e integrantes da comissão testaram positivo para covid-19 ou estavam em isolamento.

Aston Villa’s match against @SpursOfficial, due to be played at Villa Park on Wednesday 13 January, has been rescheduled following a decision by the Premier League Board



Full statement: https://t.co/wFj1It79ia #PL #AVLTOT pic.twitter.com/4Mr2HiTchJ