Série B: Brasil de Pelotas vira sobre Juventude e respira aliviado

Na noite desta terça-feira (12), no estádio Bento Freitas, Brasil de Pelotas e Juventude fizeram mais um clássico gaúcho pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo da 34ª rodada valia a chance de retornar ao G-4 para os visitantes, e a possibilidade de se garantir na Série B na próxima temporada para os anfitriões. E quem se deu bem foi o Brasil, com vitória de virada de 2 a 1 que o levou aos 47 pontos e à 10ª posição.

Já o Juventude, na 5ª colocação com 52 pontos, tem apenas quatro jogos para buscar o acesso. O gol da equipe de Caxias do Sul veio aos 25 do primeiro tempo com o atacante Capixaba. Ele recebeu um bom passe de Grampola e finalizou para a rede.

Mas a resposta do Xavante foi muito rápida. Aos 29, em cobrança de pênalti, Matheus Oliveira deslocou o goleiro Marcelo Carné e empatou o jogo. E, aos 35, pintou a virada. O zagueiro Diego Ivo foi eficiente no jogo aéreo e mandou para o gol de cabeça.

O próximo jogo do Juventude será em casa, contra o Cruzeiro, no próximo sábado (16). Já o Xavante visita o Figueirense na sexta-feira (15).

Paraná vence duelo de opostos

A Vila Capanema recebeu um duelo de opostos na noite desta terça. O Paraná, antepenúltimo colocado com 33 pontos, estava desesperado atrás da vitória para tentar escapar da Série C. Para o CSA, 4º colocado com 52 pontos, uma vitória seria vital para se manter entre os primeiros.

Porém, os donos da casa não deram chances ao rival. Logo aos sete já pularam na frente. O lateral-esquerdo Jean Victor aproveitou erro da zaga e fez. Aos 24, o placar já estava 2 a 0, após o meia Renan Bressan bater muito bem uma falta.

Com o resultado, o Paraná ficou a apenas um ponto de sair da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é na sexta-feira (15), contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão.

Já o CSA, mesmo perdendo, continuou dentro do grupo dos times que subiriam se o campeonato acabasse hoje. O time é o 4º colocado com 52 pontos, e volta a jogar no sábado (16) contra o Avaí no Rei Pelé.

Botafogo-SP vira e sonha

No Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, para tentar se manter na Série B, o Botafogo, penúltimo colocado com 30 pontos, precisava seguir com a reação iniciada na rodada passada, quando venceu a líder Chapecoense por 3 a 0. O adversário desta vez era o Sampaio Corrêa, que passa por uma má fase na competição, sem vencer há sete partidas.

No final, a vitória foi do Botafogo, que, apesar de seguir em penúltimo, saltou para 33 pontos e diminuiu a distância para sair do Z-4 para 4 pontos. A vitória foi de virada por 2 a 1. Jackson, de pênalti, abriu o placar para a Bolívia Querida aos 35 minutos do primeiro tempo.

Aos sete da etapa final, o Pantera partiu para cima e empatou de pênalti com Michel Douglas. O segundo gol não demorou. Aos 13, Ronald concluiu uma rápida jogada para fechar o placar.

Na sexta-feira (15), o Botafogo segue a luta contra o descenso visitando o América-MG. No mesmo dia, o Sampaio, na 12ª posição com 45 pontos, tenta voltar a vencer contra o Paraná em casa.

