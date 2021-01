Série D: Com vantagem, Mirassol enfrenta Altos no Piauí pela semifinal

O destino de Mirassol-SP e Altos-PI na edição 2020 da Série D do Campeonato Brasileiro será conhecido neste domingo (24). Uma semana após golear o Jacaré por 4 a 0 em casa, o Leão enfrenta os piauienses no estádio Felipe Raulino, o Felipão, em Altos (PI), às 15h45 (horário de Brasília), em duelo pelas semifinais da competição. A partida decisiva terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

A vitória no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), dá aos paulistas uma vantagem significativa. A equipe dirigida por Eduardo Baptista se classifica mesmo se perder por até três gols de diferença. O Altos precisa necessariamente ganhar por cinco gols de saldo. Se igualar o placar agregado, leva a decisão do segundo finalista para os pênaltis.

Domingo é o #DiaDNaTVBrasil! Às 15h45 você acompanha com a gente a última semifinal da temporada e a disputa será entre @OficialAltos e @MirassolFC . Quem será que vai garantir vaga na final? https://t.co/LNBnNcWCdp #FutebolTVBrasil pic.twitter.com/XbSDR28S87 — TV Brasil (@TVBrasil) January 23, 2021

O Jacaré possui o segundo melhor ataque entre os semifinalistas da Série D, com 40 gols marcados. No último jogo em casa, há duas semanas, pelas quartas de final, contra o Marcílio Dias-SC, o time piauiense balançou as redes cinco vezes, justamente como precisará fazer neste domingo. O problema é que a defesa sofreu 25 gols até o momento, com média acima de um gol por partida.

O técnico Fernando Tonet não deverá ter à disposição o zagueiro Reinaldo Lobo, que ainda não está 100% recuperado de uma lesão na coxa. O também zagueiro Lucas do Carmo está fora por ter recebido o terceiro amarelo na goleada em Mirassol, assim como o volante Dos Santos. A novidade entre os titulares será a volta do lateral Tiaguinho, suspenso no domingo passado. O provável Altos terá: Marcelo; Júlio Ferrari, Júnior Campos, Rafael Tavares e Tiaguinho; Netinho, Ray e Juninho Arcanjo; Klenisson, Manoel e Betinho.

Já o Mirassol tem a segunda defesa menos vazada entre os semifinalistas, com 15 gols sofridos em 21 partidas. Neste domingo, o setor terá o desfalque do lateral Vinícius, expulso no duelo de ida. O goleiro Jeferson, por sua vez, deve voltar ao posto de titular no gol, após cumprir suspensão no Maião. A equipe paulista deve ter na escalação: Jeferson; Oliveira, Danilo Boza, Heitor e Moraes; Daniel, Rafael Tavares e Cássio Gabriel; Netto, Fabrício Daniel e João Carlos.

O principal trunfo do Leão está no ataque, que balançou as redes 46 vezes na Série D, sendo o mais positivo do torneio. Fabrício Daniel é o artilheiro, com dez gols, dois a menos que os dois principais goleadores desta edição, os também atacantes Zé Love (Brasiliense-DF) e Wallace Pernambucano (América-RN). Outro atacante mirassolense em bom momento é João Carlos, que chegou durante o mata-mata e fez cinco gols em sete jogos pelos paulistas.