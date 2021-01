Stefani estreia na noite deste sábado (30) no WTA 500 em Melbourne

A paulistana Luisa Stefani estreia, na noite deste sábado (30), no WTA 500 de Melbourne, na Austrália. A dupla de Stefani e a parceira americana Hayley Carter são as cabeças de chave 6 do torneio e encaram as tchecas Krystina Pliskova e Lucie Hradecka. O jogo está previsto para começar às 22h30 (horário de Brasília).

"Ótimo jogo, duas jogadoras muito boas. Entramos nesse torneio, mas não importava qual fosse, serão bons jogos, duros, é isso que nós gostamos. Nunca enfrentamos Hradekca e Pliskova juntas, só separadas", apontou Stefani, que foi vice-campeã, ao lado de Hayley, no primeiro evento do ano em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Atual número 30 do mundo e primeira top 30 do Brasil no feminino desde Maria Esther Bueno, em 1976, Luisa havia aparecido na chave principal de outro torneio no mesmo local, com mesma pontuação e premiação; o Yarra Valley Classic, mas a WTA realizou a alteração. Os dois torneios começam simultaneamente na noite deste sábado. O WTA 500 de Melbourne, com premiação de US$ 442 mil, oferece 470 pontos no ranking mundial para a dupla campeã.