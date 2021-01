Surto de covid-19 no Aston Villa coloca em dúvida jogo com Liverpool

A realização da partida entre Aston Villa e Liverpool pela Copa da Inglaterra (FA Cup), na próxima sexta-feira (8), está em dúvida após o time sediado na cidade de Birmingham informar que vive um surto de casos do novo coronavírus (covid-19).

O Aston Villa fechou seu centro de treinamentos e cancelou a sessão de treinos desta quinta-feira (7), com vários jogadores e funcionários isolados.

Aston Villa can confirm that the Club has closed its Bodymoor Heath training ground after a significant Coronavirus outbreak.

“Uma segunda rodada de testes foi realizada imediatamente e produziu mais resultados positivos hoje”, informou a equipe em um comunicado.

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) disse nesta quinta-feira que um anúncio final sobre o jogo será feito na sexta-feira, após os resultados de testes adicionais serem conhecidos.

“A FA e o Aston Villa estão trabalhando juntos para tentar garantir que o jogo da terceira rodada da FA Cup com o Liverpool possa acontecer como planejado no Villa Park na noite de amanhã”, informou a FA.

The Football Association and Aston Villa are working closely together to try to ensure that the club’s Third Round Proper fixture with Liverpool can go ahead as planned at Villa Park tomorrow evening.