Tênis: Carol Meligeni e Ingrid Martins estão nas quartas na Turquia

Carol Alves Meligeni, 371ª do mundo e terceira melhor do Brasil, emplacou, neste domingo (31), a sua segunda vitória no torneio ITF de Antália, na Turquia. A tenista verde e amarela superou a russa Erika Andreeva, de 16 anos, por 7/6 (7/0) 6/0. Foi uma revanche, já que Andreeva havia derrotado a brasileira na final de um torneio no Cairo, no Egito, em novembro do ano passado. Nesta segunda-feira (1º), Carol encara a italiana Mathilde Paoleti por vaga na semifinal. "Foi um primeiro set bem lutado, mas consegui sair com a vitória no tiebreak. No segundo set, administrei bem, me impus um pouco mais e não dei chances a ela”, disse Carol que analisou a próxima rival: "Nunca a vi jogar, mas vou seguir fazendo meu jogo, pensando passo a passo”, disse a tenista brasileira que somou a sétima vitória seguida e 16ª nos últimos 17 jogos. No fim de 2020 foram dois títulos em três finais em Cairo, no Egito.

A outra brasileira que avançou às quartas é Ingrid Martins. Ela disputou duas partidas neste domingo (31). Venceu a japonesa Mei Yamaguchi com um duplo 6/4 e a romena Miriam Bulgaru por 7/5, 2/6 e 10/8 no super tie-break. Nas quartas de final, também nesta segunda (1º), ela terá pela frente a americana Jessie Aney, que eliminou a também brasileira Gabriela Cé na etapa anterior. Em caso de vitórias brasileiras nas quartas de final, Meligeni e Martins irão se enfrentar na semifinal em data ainda a ser definida.

João Menezes estreia nesta segunda (1º) no Challenger de Antália

O tenista João Menezes, número 3 do Brasil e 186 do mundo, estreia nesta segunda-feira (1º), no Challenger de Antália, na Turquia. A partida contra o sérvio Danilo Petrovic, 149º no ranking, está prevista para começar a partir das 7h30 (horário de Brasília). Este será o segundo torneio seguido do atleta mineiro na cidade turca e o terceiro no país. Anteriormente, nas quadras duras e cobertas de Istambul, Menezes saiu do quali e chegou às oitavas de final, subindo sete posições no ranking mundial. No saibro de Antália, ele parou na primeira rodada do torneio passado, após vários adiamentos por causa das chuvas que atrasaram toda a programação na cidade. “Já joguei aqui na semana passada. Agora é usar essa experiência em busca de bons resultados neste segundo torneio”, explicou Menezes.