Vice-líder Leipzig sofre revés no Campeonato Alemão diante do Mainz

A disputa pelo título alemão do RB Leipzig sofreu um revés neste sábado (23), depois que o time desperdiçou por duas vezes a vantagem em derrota por 3 x 2 para o Mainz 05, sem conseguir diminuir a diferença para o líder Bayern de Munique.

O Leipzig, segundo colocado, que agora venceu apenas um dos últimos quatro jogos do campeonato, tem 35 pontos, quatro atrás do Bayern, que enfrenta o Schalke 04 no domingo e pode se distanciar ainda mais.

Em um primeiro tempo eletrizante, Tyler Adams abriu o placar para o Leipzig em um rebote aos 15 minutos. Moussa Niakhate empatou à queima-roupa após o goleiro Peter Gulacsi espalmar um cabeceio.

O francês Niakhate voltou a empatar para o time da casa aos 35 minutos, depois de um gol de Marcel Halstenberg, aos 30, em nova falha da defesa do Leipzig.

Os donos da casa chegaram à vantagem no segundo tempo, com Leandro Barreiro, que aproveitou cruzando rasteiro de Danny da Costa.

A segunda vitória do Mainz na temporada não foi suficiente para tirá-los do 17º lugar, ainda na zona de rebaixamento.