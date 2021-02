Alonso diz que está bem e ansioso para temporada de Fórmula 1

O espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, disse, após fraturar a mandíbula em um acidente de bicicleta enquanto pedalava na Suíça, que estava bem e ansioso para o início da temporada.

A equipe do espanhol, a Alpine (antes conhecida como Renault e que foi rebatizada em homenagem à marca de carros esportivos da montadora francesa), afirmou que ele permanecerá em observação por 48 horas após uma operação nesta sexta-feira (12), e espera que ele “esteja totalmente operacional para fazer os preparativos para a temporada”.

“Obrigado a todos pelas boas vibrações, estou bem e ansioso para começar 2021”, disse o piloto de 39 anos em postagem no Twitter. O espanhol está se preparando para o retorno à Fórmula 1 após dois anos de ausência.

Thanks for all your wishes, I’m ok and looking forward to getting 2021 underway.💪💪💪💪

Let’s gooooooooooooooo