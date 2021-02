Campeonato Mineiro: ainda sem Loco Abreu, Athletic vence Patrocinense

Ainda sem sua principal atração para 2021, o atacante Loco Abreu, o Athletic Club venceu o Patrocinense por 2 a 0 na primeira rodada do Campeonato Mineiro. A partida foi disputada no estádio Pedro Alves do Nascimento, localizado na cidade de Patrocínio. O uruguaio não pôde entrar em campo porque a janela de transferência internacional abrirá somente na próxima segunda-feira (1). O jogo marcou o retorno da equipe de São João del-Rei à primeira divisão do futebol mineiro após 51 anos.

No primeiro tempo as duas equipes criaram poucas oportunidades. O primeiro lance de perigo aconteceu apenas aos 33 minutos em um cruzamento do lateral-direito Diego Fumaça, que quase surpreendeu o goleiro Thiago Passos. O Aparecidense respondeu aos 46, em um chute de Giba, que precisou da intervenção do goleiro Lee. Na sequência, Christian teve que despachar a bola de qualquer maneira, após rebote, para evitar o gol.

O segundo tempo começou mais movimentado. O Athletic inaugurou o placar logo aos 8 minutos. Após cruzamento de Willian Mococa, Danilo, de cabeça, empurrou para o fundo da rede. Aos 13, foi a vez de o Patrocinense incomodar, com Cesinha em finalização que acertou a trave. Entretanto, o Athletic conseguiu ampliar em um chute do lateral-esquerdo Nathan, aos 41. Final do jogo: Patrocinense 0, Athletic 2.

O próximo confronto do Athletic Club será contra o América-MG no estádio Municipal de Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora. O duelo, que poderá ser a estreia do uruguaio Loco Abreu com a camisa do time mineiro, acontecerá na próxima quarta-feira (3) às 19h15. No mesmo dia, às 19h, o Patrocinense encara o Coimbra, clube que leva este nome em homagem a Zico (Artur Antunes Coimbra), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Empate entre Pouso Alegre e Coimbra

No outro jogo realizado na tarde de hoje (28), Pouso Alegre e Coimbra não saíram de um empate de 0 a 0. O confronto foi realizado no estádio Manduzão, na cidade de Pouso Alegre.

Na próxima rodada, o Pousão visita o Boa Esporte no Municipal de Varginha. O duelo será realizado nesta quarta-feira (3), às 19h.

Vitória do Coelho

O Campeonato Mineiro começou no último sábado (27). No primeiro dia da competição, apenas o América-MG saiu vitorioso, ao bater o Boa Esporte por 1 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Os outros dois confrontos terminaram empatados em 1 a 1. No jogo de abertura da competição Cruzeiro e Uberlândia mediram forças no estádio Parque do Sabiá, na cidade Uberlândia. Também entraram em campo Caldense e Tombense, no Ronaldão, no município de Poços de Caldas.