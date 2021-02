Supercopa de Futsal: Magnus encara Minas na grande decisão

Magnus Sorocaba e Minas Tênis Clube se enfrentam neste domingo (28) na final da Supercopa de Futsal. Com transmissão da TV Brasil, o confronto acontece a partir das 11h (horário de Brasília), na Arena Sorocaba, no município de Sorocaba (SP). As duas equipes já duelaram no torneio na última sexta-feira (26), quando os anfitriões venceram os mineiros pelo placar de 7 a 3.

O atual campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF) segue invicto na competição. Além de ter vencido a equipe mineira, os paulistas também superaram o Dois Vizinhos-PR por 3 a 1, no jogo que marcou a abertura do torneio na quinta-feira (25) passada.

Já o atual campeão da Taça Brasil, o Minas, chegou à decisão após derrotar, em partida duríssima, o campeão da última edição Copa do Brasil, o Dois Vizinhos, por 2 a 1 no último sábado (27).

O vencedor da competição nacional enfrenta o Corinthians, que faturou a Supercopa de Futsal no ano passado, no dia 7 de março. O clube vitorioso neste duelo conquista uma vaga na Copa Libertadores da modalidade, que tem previsão de acontecer no mês de maio na cidade de Montevidéu (Uruguai).

Esta é a sexta edição da Supercopa de Futsal, que nunca havia contado com a presença de Minas e Dois Vizinhos-PR. Já o Magnus tem história vitoriosa no torneio. Em 2018, derrotou o Atlântico-RS na final e levou a taça. A equipe que mais gritou campeão foi o Corinthians, tendo obtido o bicampeonato em 2019 e em 2020. Jaraguá-SC e Carlos Barbosa levaram o caneco para casa, respectivamente, em 2016 e em 2017.