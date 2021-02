Tênis de Mesa: Circuito Mundial volta neste final de semana

O Circuito Mundial de tênis de mesa recomeça neste domingo (28) com o WTT Middle East Hub em Doha, no Catar. Após quase um ano do último Aberto e uma experiência bem sucedida com a bolha sanitária na China, em novembro de 2020, as disputas voltam com o WTT Contender. Serão distribuídos 200 mil dólares em prêmios, sendo US$ 15 mil (aproximadamente R$ 81.300) para o campeão.

Três brasileiros começam a disputa nas fases preliminares no individual, a partir de domingo (28). Eric Jouti, Vitor Ishiy e Thiago Monteiro serão o Brasil na etapa inicial do torneio. Hugo Calderano é o cabeça de chave número 2 e Gustavo Tsuboi o número 15 da chave principal no masculino.

Com a desistência dos chineses, que optaram por não participar, Bruna Takahashi, que seria a número 1 da fase preliminar do feminino, foi promovida para a chave principal. “Estou muito feliz em voltar a jogar um torneio internacional. Sinto que estou bem preparada, não só tecnicamente e taticamente, mas sim mentalmente”, disse Bruna Takahashi, que precisou fazer quarentena na chegada ao país, à equipe da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

“Há um ano que não participo de uma competição internacional. Acabei não treinando na última semana, mas estou bem empolgado para voltar a jogar com os melhores do mundo”, comemorou o mesatenista Vitor Ishiy, que vem fazendo grande campanha com seu time, o C’Chartres, líder da Divisão Pro B, na França.

Além das disputas individuais, o torneio terá jogos de duplas. Entre os homens, Gustavo Tsuboi e Vitor Ishiy estão na chave principal do masculino, enquanto Vitor Ishiy e Bruna Takahashi buscam classificação na fase preliminar de duplas mistas. No dia seis de março, o segundo torneio, o WTT Star Contender, tem início no mesmo local, finalizando no dia 13.