Tênis: Djokovic vence o nono título do Aberto da Austrália

Na manhã deste domingo (21), no horário de Brasília, o sérvio Novac Djokovic venceu o russo Daniil Medvedev na final do Aberto da Austrália, disputada em Melbourne. O número um do mundo não teve muitas dificuldades para fechar o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/2 e 6/2, em 1 hora e 53 minutos de partida. O sérvio agora chega a 18 títulos de Grand Slams e se aproxima da marca de 20 títulos do espanhol Rafael Nadal e do suíco Roger Federer.

No primeiro set, o russo, que não perdia há 20 jogos, teve o saque quebrado logo no segundo game, com Djokovic jogando um tênis sólido. A resposta de Medvedev veio no quinto game, quando conseguiu dois break points e contou com um erro do sérvio num smash que ficou na rede. Com o russo melhorando a precisão em quadra, o jogo seguiu parelho até o 12º game. Foi quando Djoko mostrou a razão de ser nove vezes campeão do Grand Slam australiano. Em bolas exatas e rápidas, conseguiu três break points. No terceiro, o sérvio quebrou o saque do adversário e fechou a parcial por 7/5.

Ao alcançar a final neste Aberto da Austrália, Daniil chegou à terceira colocação no ranking da ATP pela primeira vez. No início do segundo set, parecia que o russo não havia se abalado com a perda do set anterior e quebrou o saque do sérvio no game inicial. Porém, Djokovic continuou com um jogo constante de longas trocas de bola e, logo no game seguinte, devolveu a quebra. No quarto game, outra quebra de saque e Novac chegou a 4 a 1. Mantendo a categoria costumeira, o sérvio fechou o set em 6/2.

O suspiro derradeiro de Medvedev se deu no terceiro game do último set da partida. Ele conseguiu dois break points mas, novamente, Djoko se mostrou resiliente e reverteu a situação. A partir daí o jogo ficou à feição da frieza do sérvio, que soube explorar os muitos erros do russo. O resultado foi a repetição da parcial anterior; 6/2.

Novac Djokovic levantou a taça do Aberto da Austrália pela nona vez e se consolida cada vez mais como melhor jogador do mundo na atualidade.

Antes da final de simples masculina, aconteceu a final de duplas masculina do Aberto da Austrália, na mesma quadra em Melbourne. O croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polasek venceram seu primeiro Grand Slam ao bater os americanos Rajeev Ram e Joe Salisbury por 2 sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, num jogo de 88 minutos.