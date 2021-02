Thiago Monteiro bate anfitrião em estreia no ATP 250 de Melbourne

Três tenistas brasileiros estiveram em quadra nas primeiras horas desta terça-feira (2) - pelo horário de Brasília - mas apenas um deles saiu de quadra vitorioso. Garantido na chave de simples masculina do Aberto da Austrália e atual número um do país, Thiago Monteiro se classificou à segunda fase do ATP 250 de Melbourne (Austrália) ao derrotar o australiano Thomas Fancutt, número 562 do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) por 2 sets a 0 (duplo 6/4).

O cearense, que ocupa a 83ª posição na ATP, volta a quadra por volta da 1h (horário de Brasília) desta quarta-feira (3), contra outro australiano: Matthew Ebden, 320º do mundo e ex-top 40. Devido ao protocolo sanitário vigente no país, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o brasileiro teve de passar duas semanas em quarentena após chegar à Austrália, podendo sair do quarto por algumas horas somente para treinar.

Luisa Stefani viveu o mesmo procedimento antes de, enfim, poder disputar os torneios preparatórios para o Aberto da Austrália. A paulista, número 30 do ranking mundial de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), também atuou na madrugada de terça-feira, mas a parceria com a norte-americana Hayley Carter foi superada pela francesa Alizé Cornet e a romena Mihaela Buzarnescu por 2 sets 0 (3/6 e 1/6), nas oitavas de final do WTA 500 de Melbourne.

"Hoje [terça] realmente não deu. Jogamos bem abaixo do que temos jogado ultimamente. Elas foram bem sólidas e não deram muita coisa de graça. Jogo para aprender e esquecer. Seguir em frente com o pé no chão e treinar bem. Temos uma semana para o Aberto da Austrália e vamos usar esses dias para limpar um pouco do que fizemos hoje, consertar o que faltou. Saio decepcionada, mas é bola para frente", declarou Stefani, em comunicado à imprensa.

João Menezes é eliminado na Turquia

Na Turquia, João Menezes foi derrotado na primeira rodada do ATP Challenger de Antália pelo argentino Thomas Etcheverry (247º do mundo) por 2 sets a 1 (6/2, 1/6 e 2/6). Número três do Brasil em simples e 186º do ranking, deveria ter jogado na segunda-feira (1) contra o sérvio Danilo Petrovic, mas o europeu se retirou do torneio, adiando a estreia do brasileiro.

"Fiz um primeiro set muito bom e, no início do segundo, cometi alguns erros na rede que interferiram no resto do jogo. Comecei a errar bolas que não vinha errando e coloquei o Etcheverry no jogo de novo. Depois disso, faltou manter a calma, principalmente no início do terceiro set, e ser mais consistente", explicou Menezes, também em nota à imprensa.

Se tivesse vencido o argentino, o mineiro teria como adversário o compatriota Thiago Seyboth Wild, segundo tenista do país mais bem colocado no ranking de simples. O duelo entre o paranaense, atual 118º do mundo, e o algoz de Menezes será por volta das 6h30 desta quarta. Na segunda, Wild superou o italiano Lorenzo Giustino (154º) por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Foi a primeira vitória dele no circuito desde setembro.

A terça-feira ainda previa um duelo brasileiro - também na Turquia - entre Carolina Meligeni (374ª do mundo) e Ingrid Martins (503ª), pela semifinal do ITF de Antália, mas as chuvas que atrapalharam a realização dos jogos na semana passada levaram a Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês) a cancelar o torneio. Pelas regras da ITF, uma competição só pode se estender em um dia além da semana em que ela deveria ser finalizada.