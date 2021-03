Aumento de casos de covid-19 leva a adiamento de rodada no Paranaense

A Federação Paranaense de Futebol informou, nesta segunda-feira (1) por meio de nota, o adiamento dos seis jogos da segunda rodada do Campeonato Estadual de 2021.

Essa decisão foi tomada por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no Paraná. Segundo a secretaria de saúde paranaense, na última quinta-feira (25), o índice de ocupação de UTI's chegou a 94%.

Desde a primeira hora do último sábado (27) entrou em vigor o decreto 6.983/2021, que prevê, entre outras ações, a suspensão do funcionamento de serviços e atividades não essenciais em todo o estado do Paraná, e a ampliação na restrição de circulação de pessoas, que passa a ser das 20 às 5 horas. O decreto tem validade até as 5 horas do dia 8 de março, podendo ser prorrogado, ou não, a depender do comportamento da pandemia no território paranaense durante o período.

Duas partidas realizadas

O anúncio da Federação Paranaense de Futebol acontece após a realização de apenas duas partidas da rodada inicial, no último final de semana, a vitória de 1 a 0 do Cianorte sobre o Athletico-PR no sábado (27), e o empate de 1 a 1 do Operário com o Azuriz no domingo (28). Os outros quatro jogos da rodada inicial já haviam sido adiados. As novas datas ainda não estão definidas.