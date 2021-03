Blackstar/Unisociesc vence Vila Nova/AEGB pelo Brasileiro de basquete

Nesta segunda-feira (8), o Blackstar/Unisociesc, de Joinville (SC), venceu o Vila Nova AEGB, de Goiânia, por 76 a 70, pelo returno do Campeonato Brasileiro de basquete adulto masculino, em partida válida pela Conferência Gerson Victalino. O duelo aconteceu no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, sede do Botafogo, e só foi decidido na prorrogação.

O destaque da partida foi Mauro Junior com 18 pontos, 11 rebotes e três assistências. Do lado do Vila Nova AEGB, o destaque foi Pezão com 21 pontos, 11 rebotes e duas assistências. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

"Estávamos muito ansiosos. Fazia bastante tempo que não jogávamos, mas dentro do padrão que o nosso coach pediu a gente conseguiu desenvolver bem o jogo. Agora que passou a ansiedade do primeiro jogo é só melhorar daqui pra frente", disse o atleta Mauro Junior à assessoria da Confederação Brasileira de Basquete.

Nesta terça-feira (9), o Blackstar/Unisociesc encara o Basket Osasco às 14h e a TV Brasil transmite ao vivo, às 16h30, a partida entre Vila Nova AEGB e Anápolis Vultures. Ambos os jogos no Rio de Janeiro, no Ginásio Oscar Zelaya.