Bruna Takahashi e Gustavo Tsuboi avançam à fase principal no Catar

Nesta segunda-feira (8), Bruna Takahashi e Gustavo Tsuboi venceram seus compromissos no WTT Star Contender, em Doha, no Catar. Com os resultados, eles se juntam a Hugo Calderano na fase de 32 do torneio individual.

A mesatenista Bruna Takahashi, número 1 do Brasil e 47 do ranking mundial, encarou a porto-riquenha Melanie Diaz (68ª) e venceu um primeiro set com muitos erros dos dois lados. Sofreu a virada. E, quando se encaminhava para perder a partida, conseguiu uma reação e levou o jogo para o desempate. Fazendo um grande tiebreak, Takahashi venceu por 3 a 2 (12/10, 8/11, 7/11, 12/10 e 11/6). Nesta terça (9), às 8h15 (horário de Brasília), encara a romena Bernardette Szocs.

Gustavo Tsuboi (36°) fez 3 a 1 no dinamarquês Jonathan Groth (30°), com as parciais 11/4, 13/11, 4/11 e 11/9. Pela frente, o brasileiro tem um duelo bem complicado. Será contra o japonês Koki Niwa (17° do mundo), às 9h35. “Hoje foi um dia muito bom para o Brasil. O Tsuboi venceu o número 30 do ranking mundial, fez um jogo bem agressivo com o saque e foi muito inteligente para achar soluções na recepção nos momentos importantes da partida. A Bruna teve alguns problemas com a recepção, mas conseguiu manter a calma e o espírito de luta para conseguir virar um jogo que estava bem difícil”, disse o técnico Francisco Arado, o Paco, à assessoria da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Terceiro brasileiro no individual, Hugo Calderano, sexto do mundo na atualidade, estreia diretamente na fase de 32. O primeiro adversário é sul-coreano Cho Daeseong, às 10h, também na terça..



Dupla mista perto da medalha



Depois de ultrapassarem a fase preliminar, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy enfrentaram, nesta segunda (8), a dupla húngara formado por Szandra Pergel e Adam Szudi (14ª do mundo). E não deram chances aos adversários: 3 a 1 (11/9, 7/11, 11/5 e 11/8). Na próxima quinta-feira (11), em busca da vaga à semifinal, a dupla adversária será composta pelos eslovacos Barbora Balazova e Lubomir Pistej. “Na dupla mista, Vitor e Bruna jogaram muito bem taticamente. Conseguimos dominar o jogo curto e sermos agressivos nos momentos importantes da partida. Sabemos da dificuldade de jogar no nível internacional e por isso temos que valorizar cada vitória”, completou o técnico.



Dupla masculina estreia



A parceria Gustavo Tsuboi e Vitor Ishiy estreia também nesta terça (9), nas oitavas de final do torneio masculino de duplas. E, logo no começo, o desafio já é enorme. Terão pela frente os sul-coreanos Lee Sangsu e Jeoung Youngsik (parceria número 2 do ranking mundial). O confronto acontece às 12h55. As partidas são transmitidas ao vivo pelo site oficial do WTT (mesa 1) e pelo YouTube do WTT (mesas 2 a 5, no ).