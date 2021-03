Djokovic confirma retorno ao circuito no Aberto de Miami

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, afirmou que retornará às quadras no Aberto de Miami este mês, após se recuperar de uma lesão muscular durante a sua defesa do título do Aberto da Austrália.

O sérvio de 33 anos sofreu a lesão durante a terceira rodada no Melbourne Park, mas ela não o impediu de conquistar o seu nono título do Aberto da Austrália e o 18º em torneios de Grand Slam.

Ele superará o recorde de Roger Federer de mais semanas como líder do ranking da ATP na segunda-feira, ao se manter no topo pela 311ª semana.

Segundo um calendário parcial publicado em seu site, Djokovic participará do evento nível Masters 1000 nas quadras duras de Miami entre 22 de março e 4 de abril. É o primeiro de três eventos que ele disputará antes de se dirigir à Europa para a temporada do saibro antes do Aberto da França, no fim de maio.

De Miami, onde foi campeão seis vezes, Djokovic irá para o Masters de Monte Carlo, em Monaco, entre 11 e 18 de abril, antes de voltar para casa para o Aberto da Sérvia, em Belgrado.

O circuito retorna a Belgrado pela primeira vez desde 2012, e o Aberto da Sérvia será realizado no centro de tênis de Djokovic entre 19 e 25 de abril.