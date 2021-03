Duplas de Soares e Demoliner buscam vaga nas semifinais em Acapulco

Os dois representantes do tênis brasileiro na chave de duplas do ATP 500 de Acapulco (México), Bruno Soares e Marcelo Demoliner, estarão em quadra na noite desta quinta-feira (18) para brigar por vaga nas semifinais da competição. Eles, inclusive, podem se enfrentar caso suas parcerias vençam logo mais as partidas das quartas de final.

O primeiro a jogar será Bruno Soares, numero quatro quatro no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O mineiro e o britânico Jamie Murray (19º) terão pela frente os irmãos Neal (27º) e Ken Skupski (62º) ambos também do Reino Unido. A partida será a segunda da quadra Grandstand Caliente.Mx, cuja rodada desta quinta começa às 21h (horário de Brasília). Campeões em 2017 e 2018, Soares e Murray buscam o terceiro título no México.

Na sequência, não antes das 23h40, o gaúcho Marcelo Demoliner (46º) e o mexicano Santiago Gonzalez (47º) entram em quadra para enfrentarem o britânico Joe Salisbury (12º) e o norte-americano Rajeev Ram (14º). Na última quarta (17), pelas oitavas de final, a parceria Brasil-México superou o neozelandês Artem Sitak (87º) e o alemão Dominik Koepfer (71º no ranking de simples e 215º nas duplas) por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 10/8 no match tie-break.

Demoliner e Gonzalez, a princípio, estreariam contra os canadenses Felix Auger-Aliassime (18º em simples, 90º nas duplas) e Milos Raonic (19º em simples, 406º nas duplas), mas Raonic desistiu de jogar após ser eliminado do torneio individual. Com isso, a organização convidou a parceria entre Koepfer - justamente quem superou o canadense - e Sitak, que foi derrotada na última rodada da fase classificatória para a chave principal de duplas.