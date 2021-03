Fora de casa, São Luiz vence Juventude no Campeonato Gaúcho

O Juventude perdeu para o São Luiz por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (4) pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo ocorreu no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Após conseguir o acesso à elite do Campeonato Brasileiro em 2020, o time de Caxias do Sul colecionou a segunda derrota em dois jogos no Estadual e ocupa a penúltima posição na tabela. O São Luiz está na 6ª posição com três pontos.

O primeiro gol do jogo saiu aos 26 da etapa inicial. O atacante Gustavo Xuxa, bem atrás da linha do meio de campo, recebeu a bola, viu o goleiro Marcelo Carné bem adiantado e marcou um golaço. O segundo gol saiu aos 45 ainda da primeira etapa. A zaga do Juventude ficou olhando a bola cruzar a área e o meia Ariel apareceu para dominar e tocar na saída de Carné.

O gol do Juventude saiu apenas nos acréscimos da etapa final. Aos 49 minutos, o volante Guilherme Castilho bateu firme da entrada área e balançou as redes para fechar o placar.

A próxima partida do Juventude será contra o Novo Hamburgo, fora de casa na próxima segunda-feira (8). O São Luiz, no mesmo dia, terá pela frente o Internacional no Beira-Rio.