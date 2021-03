Gabriel Jesus brilha e Manchester City vence no Inglês

O atacante brasileiro Gabriel Jesus brilhou, marcando dois gols, e ajudou o Manchester City a golear o Wolverhampton por 4 a 1 em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Com este triunfo, a equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola alcançou a 21ª vitória consecutiva, considerando todas as competições.

Além disso, o City somou 65 pontos na classificação, abrindo 15 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester United quando faltam 11 rodadas para o final da competição.

O City abriu o placar aos 15 minutos, quando Mahrez cruzou e o defensor Leander Dendoncker cortou errado para marcar contra. A equipe de Guardiola continuou no comando da partida, mas o Wolverhampton empatou em jogada de bola parada. Após cobrança de falta, Conor Coady fez de cabeça aos 16 minutos.

A partir daí começou a brilhar a estrela de Gabriel Jesus. Aos 35 minutos ele aproveitou sobra de bola na área adversária para colocar sua equipe na frente novamente. Aos 44 Mahrez bateu cruzado, rasteiro, para marcar 3 a 1 para o City.

Já nos acréscimos do confronto, o brasileiro fez o segundo. Ele chutou de primeira após o goleiro dar rebote em pancada de longe do alemão Gündogan.

* Com informações da Agência de Notícias Reuters.