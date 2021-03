Gaúcho: com time misto, Inter perde para São Luiz em Porto Alegre

O Internacional perdeu para o São Luiz por 2 a 1 no Estádio Beira-Rio. O jogo foi disputado na noite desta segunda-feira (8) e válido pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Colorado caiu duas posições e ocupa atualmente a 5ª posição com 4 pontos. Já o São Luiz, além de subir quatro colocações e chegar na 3ª posição com seis pontos, venceu o Inter pela primeira vez no Beira-Rio e voltou a bater o time de Porto Alegre depois de 28 anos.

O primeiro gol foi marcado aos 38 da etapa inicial pelo centroavante Hugo Almeida, do São Luiz. Ele aproveitou o cruzamento do lateral-esquerdo Gabriel Araújo e a falha do goleiro Daniel para cabecear para o fundo do gol do Inter. Aos 17 minutos da segunda etapa, o Inter, que dominou amplamente a posse de bola e abusou da lentidão, teve forças para empatar. O lateral-direito Heitor cruzou e, depois de um desvio, o centroavante Yuri Alberto ficou livre de frente para o gol e não desperdiçou. E, quase no final do jogo, aos 49 minutos, o zagueiro João Marcus escapa pela ponta-direita e cruzou. O zagueiro colorado Tiago Barbosa tentou afastar, mas acabou mandando contra o próprio gol.

(INTxSLU) ⏰ 50'/2T: Fim de jogo no Beira-Rio. Gurizada é superada pelo São Luiz por 2 a 1 e sofre a primeira derrota no Gauchão. Inter volta a campo no final de semana para enfrentar o Ypiranga. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/xhqoKmZc6d — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 9, 2021

Na próxima rodada, tem Inter e Ypiranga no sábado (13), às 21h, no Beira-Rio, e o São Luiz contra o Novo Hamburgo no domingo (14), na Arena União Frederiquense.