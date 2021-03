Maratona Aquática: definidos atletas que vão ao Pré-Olímpico masculino

Guilherme Costa e Allan do Carmo serão os representantes do Brasil no Pré-Olímpico masculino de maratonas aquáticas, no dia 30 de maio, em Fukuoka, no Japão. A Seletiva Brasileira foi realizada neste sábado (20) em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Os nadadores se qualificaram ao terminarem nas primeiras colocações na prova de 10 km na Reserva Santa Rita da Lagoa Azul.

TIME DEFINIDO! 🇧🇷



Guilherme Costa e Allan do Carmo vencem Seletiva e vão representar o Brasil no Pré-Olímpico de Maratonas Aquáticas



Veja tudo aqui: https://t.co/iU41C28Hg3#SeletivaBrasileira #Tokyo2020 pic.twitter.com/POwtdxRMXi — CBDA (@CBDAoficial) March 20, 2021