Pelotas consegue primeira vitória no Campeonato Gaúcho

O Pelotas foi até o estádio do Vale, nesta sexta-feira (12), e derrotou o Juventude por 3 a 2 na abertura da 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Esta foi a primeira vitória do Lobo na competição.

Com este triunfo, o Pelotas alcança a 5ª posição da classificação com 5 pontos. Já o Juventude fica em 8º, com três pontos.

O jogo

O Pelotas conseguiu abrir o placar logo aos 16 minutos, quando João Vieira aproveitou rebote dado pelo goleiro Marcelo Carné para marcar. Mas, ainda na etapa inicial, o Juventude chegou à igualdade. Aos 34 minutos Guilherme Castilho bateu cruzado e venceu o goleiro Gabriel Leite. Porém, três minutos depois o Papo sofreu um duro golpe, quando o lateral Paulo Henrique foi expulso.

Com vantagem numérica, o Pelotas conseguiu ficar na frente no marcador novamente aos 16 minutos, com Juliano. Mas, três minutos depois, Eltinho voltou a deixar tudo igual em cobrança de falta.

Finalmente, aos 23 minutos, o Pelotas finalmente garantiu a vitória final, graças a gol do zagueiro Mauricio.