Juventude vence a primeira no Gaúcho de 2021 contra o Novo Hamburgo

O Juventude fez 3 a 1 no Novo Hamburgo jogando na noite desta segunda-feira (8) no Estádio do Vale, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com a vitória na partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho, o time de Caxias do Sul alcançou o primeiro triunfo no torneio, chegou aos três pontos e à 7ª posição. O Novo Hamburgo é apenas o 10º com dois pontos.

O primeiro gol da noite foi o meia Matheuzinho. Ele bateu de longe e contou com o desvio na zaga para encobrir o goleiro Jacson aos seis minutos. E, aos 40, veio o segundo dos visitantes. Capixaba, o outro meia da equipe, chutou da entrada da área e contou com a colaboração do goleiro Jacson para ampliar. Aos 10 da etapa final, o Novo Hamburgo diminuiu. O zagueiro Igor pulou mais alto do que todo mundo na área do Juventude e cabeceou firme depois do escanteio cobrado por Rennan. Só que aos 31 minutos, o meia Capixaba fez o segundo dele e o terceiro do Juventude para acabar com as esperanças dos donos da casa. O gol saiu depois de uma boa jogada pela linha de fundo no lado direito. O atleta do Juventude passou pelo zagueiro e cruzou. A bola desviou no volante Matheus Bertotto e foi para as redes.

A próxima rodada aponta o confronto do Juventude contra o Pelotas no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul no domingo (14), às 20h30. No mesmo dia, o Novo Hamburgo visita o São Luiz.



Caxias bate o Aimoré com três gols do lateral Ivan



No Estádio Centenário, em Caxias do Sul, a noite de segunda-feira (8) foi de vitória dos donos da casa. A equipe grená fez 3 a 2 no Aimoré de São Leopoldo pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o time da Serra subiu duas posições na tabela de classificação e ingressou no G4. Depois do jogo, o time ocupa a 3ª posição com seis pontos, em apenas dois jogos (o jogo da 1ª rodada contra o Grêmio foi adiado). O Aimoré perdeu a liderança para o Ypiranga. O time do Vale dos Sinos é o 2º com os mesmos seis pontos do Caxias, mas em três jogos (a vantagem é nos gols feitos, cinco contra quatro).

Quem saiu na frente foram os visitantes. O volante João Denoni abriu os trabalhos logo aos sete minutos de jogo. Mas o artilheiro da noite e do campeonato deu pouco tempo de folga para o Aimoré. Logo aos 15 minutos o lateral Ivan bateu falta de longe e deixou tudo igual. A virada veio ainda na etapa inicial. Aos 45, Ivan, outra vez de falta, mandou um chutaço e colocou o Caxias na frente. Aos 19 minutos da etapa final, o nome do jogo, Ivan, entrou em cena mais uma vez. De pênalti, o lateral-direito ampliou. O Aimoré ainda teve forças para descontar. Aos 27, o volante Denoni cruzou e o meia Janeudo empurrou para o gol.

O Caxias volta a jogar no domingo (14) contra o Brasil de Pelotas no Estádio Bento Freitas. O Aimoré recebe o São José no Estádio Cristo Rei em São Leopoldo.