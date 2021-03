Copa do Nordeste: Sampaio Corrêa-MA derrota Salgueiro-PE em São Luís

Em São Luís, no Estádio Castelão, o Sampaio Côrrea derrotou o Salgueiro por 3 a 2 nesta segunda-feira (29). O triunfo dos maranhenses sobre os pernambucanos leva a Bolívia Querida à vice-liderança do Grupo A da Copa do Nordeste com 9 pontos. Já o Carcará segue no quinto lugar do Grupo B com 7 pontos.

Embalados pela vitória sobre o Altos-PI na última rodada, os anfitriões foram à frente e pressionaram o adversário desde o início da partida, abrindo o placar aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, Jefinho aproveita o rebote e inaugura o marcador.

Na etapa final, os atuais campeões de Pernambuco chegaram ao empate rapidamente. Logo aos 2, com Ciel. O atacante dribla e chuta forte para igualar o placar. A reação do Sampaio viria quatro minutos depois. Jefinho chuta na trave, o zagueiro Ranieri se atrapalha e acaba jogando contra as próprias redes. Os donos da casa ampliam aos 25 com um golaço de Guilherme Teixeira, que toca no canto para fazer o terceiro do Sampaio. Aos 27, o Salgueiro volta ao jogo com Ciel, que diminui o marcador. A pressão pelo empate vai até os 49, mas a vitória fica com o Tricolor do Maranhão.

No próximo (3 de abril), às 18h15, o Sampaio vai até Natal encarar o ABC-RN no Frasqueirão. Já o Salgueiro recebe o CRB de Alagoas, às 16h, no Estádio Cornélio de Barros, no .