Seleção feminina é convocada para treinos na Granja Comary

A técnica sueca Pia Sundhage anunciou, na tarde desta quinta-feira (25), a relação de 24 atletas da seleção feminina para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (Rio de Janeiro). As atividades acontecerão entre os dias 5 e 13 de abril.

Porém, as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19) restringiram o grupo chamado, praticamente de atletas que atuam no Brasil. Esta foi a terceira convocação feita por Pia Sundhage em 2021. Em janeiro, ocorreu um período de treinos em Viamão (Rio Grande do Sul). Em abril, a seleção participou do torneio She Believes Cup, na Flórida (Estados Unidos), contra as seleções da Argentina, dos Estados Unidos e do Canadá.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras:

Bárbara - Avaí/Kindermann

Luciana - Ferroviária

Nicole - Napoli

Defensoras:

Rafaelle - Changchun Dazhong (China)

Bruna Benites - Internacional

Erika - Corinthians

Tainara - Palmeiras

Fabiana - Internacional

Poliana - Corinthians

Tamires - Corinthians

Camilinha - Palmeiras

Meio-campistas:

Duda Santos - Palmeiras

Ingryd - Corinthians

Julia Bianchi - Palmeiras

Ary Borges - Palmeiras

Vanessa - Cruzeiro

Andressinha - Corinthians

Adriana - Corinthians

Jaqueline - São Paulo

Duda - São Paulo

Andressa Aves - Roma (Itália)

Atacantes:

Chú - Palmeiras

Cristiane - Santos

Bia Zaneratto - Palmeiras

Vic Albuquerque - Corinthians