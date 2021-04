ABC e 4 de Julho empatam pela Copa do Nordeste

Em duelo atrasado pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, o ABC-RN empatou em 2 a 2 com 4 de Julho nesta quarta-feira (7) no estádio Frasqueirão. O empate deixa a equipe do Rio Grande do Norte na 5ª colocação do Grupo B da Copa do Nordeste com 10 pontos, e em situação difícil para se classificar à próxima fase. Já o time do Piauí, com 7 pontos, tem remotas chances de avançar na competição e segue na vice-lanterna do Grupo A.

QUE JOGO MALUUUUCOOOOO NO FRASQUEIRÃO! EMOÇÃO ATÉ O MINUTO FINAL LITERALMENTE! JOGAAAÇOOO! pic.twitter.com/PQSchJwqSu — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 8, 2021

Os donos da casa lançaram-se ao ataque. Aos 18, Alan Pedro aproveita indecisão da defesa e abre o placar para o Alvinegro Potiguar. Em nova falha de Alan Bahia, Alan Pedro rouba a bola e acaba derrubado pelo zagueiro dentro da grande área. O pênalti é marcado e Wallyson cobra forte para ampliar o marcador.

No início da segunda etapa, o lance mais bonito da partida. Hiltinho domina no peito dentro da área e, de bicicleta, manda para a meta do goleiro Wellington. A bola bate caprichosamente na trave direita e entra, golaço. Apesar das melhores chances do ABC, o Gavião Colorado conquistou o empate nos acréscimos, já aos 50 minutos, em outro bonito gol. André chuta de longe e acerta o ângulo adversário.

Na última rodada do Nordestão, o ABC vai no próximo sábado (10) a Salvador para encarar o Bahia, em Pituaçu. No mesmo dia, o 4 de Julho recebe o Vitória, no estádio.