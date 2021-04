No dia do aniversário, Náutico leva título do Pernambucano Feminino

No dia em que celebrou 120 anos de história, o Clube Náutico Capibaribe se sagrou campeão pernambucano de futebol feminino. Nesta quarta-feira (7), na Arena Pernambuco, o Timbu superou o Sport nos pênaltis por 4 a 2, após um empate por 1 a 1 no tempo normal. Além da conquista (que é referente a 2020), o time alvirrubro se classificou para representar o estado na Série A2 (segunda divisão) do Campeonato Brasileiro deste ano.

Os gols saíram no segundo tempo. Aos 11 minutos, a goleira Keka defendeu o pênalti batido por Amanda Leite, mas a lateral e capitã do Sport aproveitou o rebote para abrir o placar. Aos 35, porém, Amanda foi expulsa após falta na atacante Nadine, artilheira do Estadual com 15 gols e eleita a melhor jogadora da competição. Cinco minutos depois, o Náutico chegou ao empate: Ana Popó cruzou e a também atacante Débora balançou as redes.

Nos pênaltis, as equipes desperdiçaram a primeira cobrança, mas converteram as duas séries seguintes. Na quarta sequência, Nadine fez para o Náutico e a lateral Negona perdeu para o Sport. Coube a Débora assinalar o gol que fechou a disputa em 4 a 2 e assegurou o primeiro título estadual das alvirrubras desde 2006.