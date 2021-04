Atlético-GO anuncia contratação do técnico Jorginho

O Atlético-GO anunciou na tarde desta segunda-feira (5) a contratação do técnico Jorginho. O ex-jogador, que conquistou o título da Copa de 1994 com a seleção brasileira, fechou com o Dragão até o final da temporada 2021.

“O Atlético acertou a contratação do técnico Jorginho [...]. Temos muitos desafios este ano e o Jorginho chega com a bagagem necessária para comandar o time na temporada 2021”, declarou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, em portagem nas redes sociais.

“Estou muito feliz porque este clube está fazendo um grande trabalho. E acho que está na hora de pensarmos em coisas ainda maiores. Espero contar com o apoio de vocês, e teremos um grande ano”, afirmou Jorginho em vídeo divulgado pela equipe goiana.

Jorginho, que desembarcou em Goiânia na tarde desta segunda-feira, já teve passagens por Ceará, Vasco, Flamengo, Bahia, futebol árabe, futebol japonês e Ponte Preta. Seu último trabalho foi no Coritiba.