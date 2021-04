Brasileiro Didi Louzada assina contrato com o Pelicans, da NBA

O capixaba Didi Louzada, de 21 anos, é o mais novo contratado do New Orleans Pelicans - time da cidade de Nova Orleans, no estado da Louisiana (Estados Unidos), que integra a NBA (National Basketball Association), a principal liga norte-americana de basquete profissional. O brasileiro assinou contrato com a franquia para a temporada 2021/22 e já disputará as última partidas da atual temporada da NBA(2020/21) vestindo a camisa de número 0 (zero).

Didi passou as últimas duas temporadas defendendo o Sidney Kings, da Austrália. A carreira do ala começou a mudar a partir de 2019, quando participou draft (seleção de novatos) da NBA. O ala foi a 35ª escolha (segundo round) do Atlanta Hawks, mas logo foi negociado pelo Pelicans. No mesmo ano, se destacou nas partidas da franquia de New Orleans no torneio Summer League, em Las Vegas. Didi chegou à semifinal da competição com médias de 11 pontos, três rebotes, duas assistências e 1,5 roubo de bola, em 27 minutos.

“Estou muito feliz em assinar com os Pelicans, é um momento importante, muito especial na minha carreira. É um sonho realizado que não é só meu, mas da minha família, da minha mãe, que nunca me deixou desistir, e sempre tive o apoio dos fãs, dos meus agentes para chegar até aqui. Tenho muito a agradecer pelos dois anos maravilhosos em Sydney, foi um período muito importante para a minha evolução, para o meu amadurecimento e aprimorar o meu jogo, para me deixar mais preparado, mais pronto para a NBA”, disse o jogador em depoimento a assessoria, após assinar o contrato.

O ala brasileiro, que será comandado pelo técnico Stan Van Gundy, não vê a hora de estrear com a nova camisa. Os Pelicans estão em 11º lugar na Conferência Oeste, na briga por uma vaga nos playoffs.

“Estou empolgado e ansioso pela minha estreia, sei que a minha hora vai chegar e vou poder contribuir com a equipe. Agora eu quero fazer história aqui em New Orleans", afirmou o atleta.