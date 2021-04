Campeonato Paulista: Santos empata sem gols com o Botafogo-SP

Com uma equipe alternativa, o Santos ficou no empate sem gols com o Botafogo-SP, neste sábado (10) no estádio da Vila Belmiro, e ficou na 2ª posição do Grupo D do Campeonato Paulista com 6 pontos.

Final de #SANxBSP no Alçapão: Santos 0x0 Botafogo-SP. pic.twitter.com/1c7UgwNhwX — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 11, 2021

Mais preocupado com o jogo da próxima terça-feira (13), contra o San Lorenzo (Argentina) pela terceira fase da Copa Libertadores, o técnico Ariel Holan preferiu poupar seus titulares.

Mesmo com o time alternativo, que tinha como principal nome o jovem meia Ângelo, o Peixe começou melhor, e chegou a marcar aos 11 minutos com o zagueiro Luiz Felipe. Porém, o gol foi anulado pelo juiz, após o VAR (árbitro de vídeo) confirmar impedimento.

Na etapa final o Botafogo-SP cresceu no confronto, que ficou bem aberto. Porém, o empate perdurou até o último minuto.