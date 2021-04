Clássico define destino de Flu e Botafogo neste sábado, no Carioca

O Maracanã terá neste sábado (17) o clássico Vovô, o mais antigo do país, disputado desde 1905. Fluminense e Botafogo duelam a partir das 16h (horário de Brasília) pela décima rodada, a penúltima do primeiro turno (Taça Guanabara) do Campeonato Carioca. Se vencer, o Tricolor, quarto colocado (16 pontos) avança às semifinais da competição. Já o Glorioso, na sexta posição (12 pontos), precisa ganhar para se aproximar do G4. O embate será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional. A cobertura esportiva começa às 15h30, com narração de André Marques, comentário de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Astrid Nick.

O Fluminense vem de vitória por 3 a 1 contra o Nova Iguaçu. Apesar da concentração para o clássico, o time de Roger Machado já vive a expectativa da estreia na Copa Libertadores na próxima quinta-feira (22), também no Maracanã, contra o River Plate. O time de Laranjeiras está de volta ao campeonato de futebol mais importante da América do Sul, após oito anos de jejum. O Tricolor está no grupo D, junto com os times colombianos Santa fé e Junior Barranquilla, que se classificou na última quinta (15), ao derrotar o Bolívar, clube da Bolívia, na fase preliminar.

PREPARAÇÃO FINALIZADA! VAMOS PRA CIMA, FLUZÃO! 🇭🇺



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/sC2WRQKh2X — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 16, 2021

O desafio do Botafogo esta tarde diante do Flu é superar a eliminação da Copa do Brasil, na última quarta (14), para o ABC de Natal, na cobrança de pênaltis. Uma vitória retomaria o ânimo do grupo e fortaleceria o treinador Marcelo Chamusca. O presidente do clube, Durcésio Mello, descartou a hipótese de demitir o técnico, que dirigiu o clube em apenas 11 jogos: foram sete empates, três vitórias e uma derrota. A diretoria alvinegra já contratou 12 reforços, mas ainda segue buscando um novo centroavante.