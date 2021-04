Copa do Brasil: Cianorte domina Santa Cruz e vai à terceira fase

Após eliminar o Paraná na primeira fase, o Cianorte superou mais um tricolor para seguir adiante na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (13), o Leão do Vale derrotou o Santa Cruz por 1 a 0 no estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), garantindo lugar na terceira fase e assegurando uma premiação de R$ 1,7 milhão pela vaga.

As melhores oportunidades do primeiro tempo foram do Cianorte. Aos 21 e aos 38 minutos, o meia Gabriel Calabres parou em defesas do goleiro Jordan. Entre um lance e outro, o lateral Augusto Potiguar, do Santa Cruz, recebeu o cartão vermelho direto após deixar o braço no peito do atacante Grafite, aos 31 minutos.

Os anfitriões mantiveram a postura mais agressiva no retorno do intervalo e abriram o placar aos 20 minutos. Após escanteio batido pelo lateral Rael na esquerda, o zagueiro Maurício mandou para as redes de cabeça. Em vantagem numérica e no marcador, o Leão do Vale controlou o resultado e assegurou a classificação.

O adversário do Cianorte será definido em sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A equipe do interior aguarda a Federação Paranaense de Futebol (FPF) marcar os próximos duelos pelo Estadual. O Santa Cruz pega o Náutico no domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Campeonato Pernambucano.