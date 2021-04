Goiás perde, mas se classifica no Goiano e pega Atlético-GO

O mata-mata do Campeonato Goiano foi agraciado com um clássico já nas quartas de final. Melhor time da primeira fase, o Atlético-GO terá pela frente o Goiás, que assegurou a vaga nesta quinta-feira (22), na última rodada, apesar da derrota por 2 a 0 para o Iporá, no estádio da Serrinha, em Goiânia. O clube do interior, que balançou as redes com o atacante Maikon e o volante Roger Goiano, também avançou de fase no Estadual.

Os dois clubes foram beneficiados pela vitória da Aparecidense sobre o Goianésia, por 1 a 0, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). O zagueiro Renato fez o gol que garantiu ao Camaleão a liderança do Grupo B, com 18 pontos. Com a derrota, o Azulão do Vale permaneceu com 11 pontos, em quinto lugar, fora da zona de classificação. O Iporá ficou na terceira colocação, com 13 pontos, seguido pelo Goiás, quarto com 12 pontos.

O triunfo do Iporá sobre o Goiás decretou o rebaixamento do Jaraguá, mesmo com a vitória por 2 a 0 sobre o já classificado Vila Nova no estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá (GO). O Gavião da Serra foi aos dez pontos, mas terminou o Grupo B na sexta e última posição, um ponto atrás do Goianésia. O Tigre, com 17 pontos, passou de fase na segunda posição da chave.

Os times do Grupo B enfrentam os da outra chave nas quartas de final. Apesar da liderança do Grupo A estar garantida, o Atlético encerrou a primeira fase com a nona vitória em dez partidas: 2 a 1 na Jataiense, no Arapucão, em Jataí (GO). O atacante Roberson, com dois gols, decretou o triunfo do Dragão, que chegou aos 28 pontos. O meia Everton Luís descontou para a Raposa, que, mesmo com o revés, também se classificou às quartas, em quarto lugar, com oito pontos.

O empate por 2 a 2 entre Crac e Itumbiara, no Clube do Povo, em Catalão (GO), foi ruim para os dois lados. Os anfitriões foram aos mesmos oito pontos da Jataiense, mas ficaram atrás pelo critério do número de vitórias (duas contra uma), encerrando o Grupo A em quinto. Os visitantes, com seis pontos, terminaram na sexta e última posição, rebaixados à segunda divisão goiana.

Grêmio Anápolis e Anápolis também jogaram nesta quinta, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), com a vitória do segundo por 1 a 0. O Grêmio se classificou em segundo lugar no Grupo A, com 18 pontos, seguido pelo rival municipal, com 17 pontos.

A Federação Goiana de Futebol (FGF) anunciou as datas, horários e locais dos jogos das quartas de final. Confira abaixo:

Jogos de ida - Domingo (25)

15h30 - Jataiense x Aparecidense (Arapucão, em Jataí)

15h30 - Iporá x Grêmio Anápolis (Ferreirão, em Iporá)

16h - Goiás x Atlético-GO (Serrinha, em Goiânia)

16h - Anápolis x Vila Nova (Jonas Duarte, em Anápolis)

Jogos de volta - 1º de maio (sábado)

16h - Aparecidense x Jataiense (Aníbal Batista, em Aparecida de Goiânia)

16h - Grêmio Anápolis x Iporá (Jonas Duarte, em Anápolis)

16h - Vila Nova x Anápolis (Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia)

Jogo de volta - 2 de maio (domingo)

16h – Atlético-GO x Goiás (Antônio Acciolly, em Goiânia)