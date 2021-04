Handebol: Brasil cai para anfitriãs e leva vice em torneio na Croácia

A seleção brasileira feminina de handebol ficou com o vice-campeonato do HEP Croatia Cup, torneio amistoso disputado em Porec (Croácia) e que serve de preparação para a Olimpíada de Tóquio (Japão). Nesta sexta-feira (16), o Brasil foi superado por 24 a 21 pela equipe anfitriã, que ficou com o título.

O duelo foi equilibrado, com o primeiro tempo empatado em 12 a 12. Na etapa final, a maior força física das croatas fez diferença, assim como a pontaria brasileira, que não repetiu a eficiência de quinta-feira (15), quando a seleção nacional surpreendeu os Países Baixos, atuais campeãs mundiais. A armadora Bruna de Paula, com cinco gols, foi o destaque do Brasil contra as donas da casa, que contaram com a inspiração da goleira Tea Pijevic para segurar a vantagem.

🇧🇷 21 x 24 🇭🇷



Hoje não deu, mas teve muita coisa boa!



Profe Dueñas rodou o elenco e certeza que já tirou conclusões pensando nos @JogosOlimpicos



Foco em #tokyo2020, meninas! 💪 pic.twitter.com/7hPTWLFGfC — Time Brasil (@timebrasil) April 16, 2021

O time feminino do Brasil não se reunia para jogar há mais de um ano. Além disso, a equipe jogou o torneio desfalcada de três atletas campeãs mundiais em 2013. A ponta Alexandra Nascimento e a armadora Deonise Fachinello estão de quarentena porque duas jogadoras do clube que defendem na França (Bourg de Péage) testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19) e o elenco teve de ficar em isolamento. Já a armadora Ana Paula Rodrigues, do Chambray Touraine (França), contraiu o vírus.

As brasileiras se classificaram para a Olimpíada com a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), em 2019. A seleção dirigida pelo espanhol Jorge Dueñas caiu no Grupo B dos Jogos de Tóquio, com França (campeã mundial em 2017), Espanha (vice do mundo há dois anos), Rússia (atual campeã olímpica, que competirá sob bandeira neutra), Suécia e Hungria.