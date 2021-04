Manchester United goleia Roma na semifinal da Liga Europa

O uruguaio Cavani e português Bruno Fernandes marcaram duas vezes cada na goleada de 6 a 2 do Manchester United (Inglaterra) sobre a Roma (Itália) na partida de ida das semifinais da Liga Europa, nesta quinta-feira (29), enquanto o Villarreal (Espanha) derrotou o Arsenal (Inglaterra) por 2 a 1 em casa.

🔴 Manchester United produce a sensational second-half display to dispatch Roma!



Favourites for the 🏆? #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 29, 2021

Os Diabos Vermelhos deram um passo gigantesco em direção à final ao vencerem em Old Trafford. Bruno Fernandes abriu o placar aos 9 minutos, mas a Roma empatou pouco depois em cobrança de pênalti de Lorenzo Pellegrini.

O ex-atacante do Manchester City Edin Dzeko colocou o time italiano à frente, mas a Roma foi forçada a fazer três substituições por lesão no primeiro tempo e caiu muito de rendimento após o intervalo.

No segundo tempo, Cavani marcou duas vezes, Bruno Fernandes deixou outra vez sua marca em cobrança de pênalti, Pogba fez de cabeça e Mason Greenwood completou o placar em uma vitória mais difícil para a equipe da casa do que sugere o placar.

Na outra semifinal, o Villarreal construiu uma vantagem de 2 a 1 sobre o Arsenal, antes do jogo decisivo em Londres.

🟡 Villarreal earn an important first-leg lead in Spain!



What will happen in the return leg? 🧐#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 29, 2021

Gols no primeiro tempo de Manu Trigueros e Raúl Albiol deixaram o clube espanhol com uma vantagem confortável. E as perspectivas tornaram-se ainda mais sombrias para os visitantes após o intervalo por causa da expulsão de Dani Ceballos aos 12 minutos.

Porém, o Arsenal conseguiu diminuir com um pênalti cobrado por Nicolas Pepe.

O Villarreal, comandado pelo ex-técnico do Arsenal e especialista da Liga Europa Unai Emery, manteve o retrospecto de 100% de aproveitamento em casa na competição nesta temporada.