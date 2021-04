Palmeiras recebe Del Valle pela segunda rodada da Libertadores

O Palmeiras recebe o Independiente del Valle (Equador) em São Paulo, nesta terça-feira (26) a partir das 21h30 (horário de Brasília), em jogo da 2ª rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O confronto será o primeiro como mandante do atual campeão da competição continental.

E o Verdão chega ao confronto em situação confortável, como líder da chave, com 3 pontos, após a vitória de 3 a 2 na estreia sobre o Universitario (Peru). Já a equipe equatoriana tem apenas 1 ponto conquistado, após o empate em 1 a 1 com o Defensa y Justicia (Argentina) na rodada inicial.

Mesmo poupando os titulares na última rodada do Paulista (derrota de 2 a 1 para o Mirassol), o técnico Abel Ferreira terá alguns problemas para escalar sua equipe. Ele não poderá contar com o lateral uruguaio Matías Viña (suspenso por expulsão na final da Recopa Sul-Americana), o zagueiro Alan Empereur (que tomou vermelho na estreia contra o Universitario) e com os lesionados Lucas Lima, Gabriel Veron, Breno Lopes e Kuscevic.

O certo é que o Verdão jogará em busca de uma vitória que lhe faça esquecer a fraca campanha no Estadual, onde, ocupando apenas a 3ª posição do Grupo C, corre grande risco de não se classificar para a fase final da competição.

Assim como a equipe brasileira, o Independiente del Valle chega à partida após dar descanso a seu time titular, na verdade a toda a sua equipe, pois não teve compromissos desde a estreia na Libertadores na última quarta (21).

Para o confronto programado para o Allianz Parque, o time equatoriano aposta em seu bom retrospecto recente: uma invencibilidade nos últimos nove jogos, com dois empates e sete vitórias (duas delas de 2 a 1 sobre o Grêmio pela fase prévia da Libertadores). E para alcançar um resultado positivo o técnico português Renato Paiva aposta suas fichas no momento goleador do atacante argentino Christian Ortiz.

