Sul-Americana: Bragantino apaga no segundo tempo e perde do Emelec

O primeiro jogo do Red Bull Bragantino como visitante na Copa Sul-Americana foi para ser esquecido pela torcida. Nesta quarta-feira (28), o Massa Bruta sofreu uma derrota de 3 a 0 para o aniversariante Emelec (Equador) no estádio George Capwell, na cidade equatoriana de Guayaquil. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo G.

⏱ ¡Final del partido! ¡Gran triunfo de @CSEmelec!



💪🇪🇨 Goleó 3-0 a @RedBullBraga y es líder del Grupo G de la CONMEBOL #Sudamericana con puntaje perfecto. pic.twitter.com/iiG5XsUZOR — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 29, 2021

O resultado isolou os anfitriões na ponta da chave, com seis pontos. Os paulistas seguem com três pontos, na segunda posição. Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica à próxima fase da competição.

Apesar de superior no primeiro tempo, o Bragantino não conseguiu ter chances claras de gol. Na etapa final, o cenário se inverteu, com a diferença de que o Emelec foi eficiente. Aos três minutos, após cruzamento pela direita, o lateral Aderlan desviou para a própria meta, colocando os equatorianos à frente.

Aos 18 minutos, o lateral Ángel Gracia cobrou escanteio pela esquerda e o meia Alexis Zapata, livre, ampliou para o Emelec. Aos 27, o volante Ricardo Ryller foi expulso após um pé alto para cima de Zapata. Aos 40 minutos, o lateral Romario Caicedo acertou o travessão e, na sequência da jogada, o atacante Alejandro Cabeza ficou com a sobra para definir o marcador.

O próximo compromisso do Bragantino pela Sul-Americana será na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Talleres (Argentina), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Antes, o Massa Bruta recebe o Santos pela décima rodada do Campeonato Paulista.