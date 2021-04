Vasco termina Taça Guanabara com vitória

Jogando pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, o Vasco superou o Resende por 3 a 1. A partida foi realizada, neste (24) à tarde, em São Januário. O argentino Germán Cano marcou duas vezes e se tornou o maior artilheiro estrangeiro no século XXI com 29 gols, ultrapassando o sérvio Petkovic.

Sem chances de chegar às semifinais da competição, o Vasco entrou em campo com a obrigação de confirmar ao menos a classificação para a Taça Rio, disputa entre o 5º e o 8º lugar. Os donos da casa abriram o marcador aos 26 com Bruno Gomes. Após falha de Flávio na saída de bola, o volante acertou um bonito chute estufando as redes. O empate dos visitantes veio aos 45 com Paulo Victor, após cobrança de escanteio.

O segundo tempo estava destinado ao argentino Cano. Logo aos 9, o centroavante recebeu passe preciso de Andrey dentro da grande área e colocou o Vasco mais uma vez à frente do placar. O artilheiro ainda parou por duas vezes em grandes defesas do goleiro Jefferson, do Resende. Aos 35, o gol histórico, o de número 29 em 58 jogos com a camisa cruz-maltina. Após receber cruzamento rasteiro de Léo Jabá, Cano só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol praticamente vazio.