Atlético-GO se complica na Sul-Americana ao empatar com Libertad

Mesmo jogando no estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO empatou sem gols com o Libertad (Paraguai) na noite desta quarta-feira (19) pela 5ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

Com este resultado, o Dragão fica na segunda posição da chave, com nove pontos, um a menos do que a equipe paraguaia. Como na fase de grupos da competição apenas o melhor time de cada chave avança, o Atlético-GO não depende mais de si para seguir para as oitavas de final.

Na sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o time brasileiro mede forças com o Newell's Old Boys (Argentina). Porém, além de somar pontos em sua partida, o Dragão terá que torcer por um revés do Libertad diante do Palestino (Chile).