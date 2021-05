Sem Neymar, PSG garante título da Copa da França

Kylian Mbappé deu uma assistência e depois selou a vitória de 2 a 0 do PSG sobre o Mônaco na decisão da Copa da França, disputada nesta quarta-feira (19) no Stade de France.

Mbappé roubou a bola de Axel Disasi e passou para o argentino Mauro Icardi, que abriu o placar aos 19 minutos com um gol vazio.

Com o brasileiro Neymar suspenso, e assistindo ao jogo da tribuna, Mbappé definiu com classe após passe do argentino Angel Di María para fazer o segundo gol do seu time aos 36 minutos do segundo tempo.

Desta forma, o PSG manteve o título e ampliou o recorde de troféus na copa para 14. O Mônaco já conquistou o título cinco vezes.

Os dois clubes agora voltarão suas atenções para o final da temporada do Campeonato Francês no próximo domingo (23), quando têm esperanças de conquistar o título. O PSG está na segunda posição, um ponto atrás do líder Lille, enquanto o Mônaco está a três pontos do topo.