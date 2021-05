Com goleada sobre Aragua, Grêmio se classifica na Sul-Americana

O Grêmio derrotou o Aragua (Venezuela) por 6 a 2, nesta quinta-feira (20) no estádio olímpico da Universidade Central de Venezuela, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Com este triunfo, o Tricolor garantiu a primeira posição do Grupo H com 15 pontos. O segundo colocado da chave é o Lanús (Argentina), que, com 9 pontos, não tem mais possibilidades de ultrapassar os brasileiros.

O triunfo gremista começou a ser construído aos 19 minutos do primeiro tempo, com gol de Léo Chú após passe do lateral Cortez. Aos 30 minutos, Ricardinho marcou de cabeça para ampliar.

No início da etapa final, o Aragua descontou com um belo gol de Stephens logo aos 2 minutos. Mas a equipe de Tiago Nunes não deu oportunidades de o adversário se recuperar, e marcou o terceiro com o volante Darlan aos 7 minutos e o quarto aos 23 minutos com Pepê.

Aos 43 minutos o Aragua voltou a marcar, com Juan García. Porém, ainda deu tempo de o Tricolor marcar duas vezes com Elias.

Agora, o Grêmio se volta para o Campeonato Gaúcho, onde enfrenta o Internacional no próximo domingo (23) na segunda partida da decisão.