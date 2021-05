Jogadores do City precisam ter calma para liquidar PSG, diz Guardiola

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse que seus jogadores precisam controlar as emoções e aproveitar a oportunidade para fazer história quando enfrentarem o Paris Saint-Germain amanhã (4), na partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões.

O City tem uma vantagem de 2 a 1 graças a uma atuação impressionante em Paris na semana passada, e o elenco de Guardiola está a um passo de levar o clube para a final do torneio pela primeira vez na História.

Guardiola, que conquistou o troféu duas vezes no comando do Barcelona, pediu ao time que jogue com a mesma confiança que o ajudou a dominar o Campeonato Inglês nesta temporada.

"Não queremos desperdiçar esta oportunidade. Tenho a sensação de que nos sairemos bem", disse Guardiola em uma coletiva de imprensa. "É a primeira vez que a maioria de nós está aqui junta. Sei o que estamos disputando, nestes jogos você não precisa de muitas emoções, fique calmo e saiba o que tem que fazer". "Eles têm que visualizar que conseguem fazê-lo. O que temos de fazer não é diferente do que eles fizeram nos últimos sete meses, ir lá, jogar nosso futebol e vencer", disse.

Kylian Mbappé, atacante do PSG, é dúvida para a partida no Estádio Etihad, tendo perdido a vitória do final de semana sobre o Lens na liga francesa por causa de uma lesão na panturrilha.

Imagens de vídeo circulando nas redes sociais mostraram o campeão mundial francês mancando ao chegar a Manchester, mas Guardiola não tem dúvida sobre a disponibilidade de Mbappé.